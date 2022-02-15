Киев, 15 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В сообщения о том, что с территории Белоруссии готовится нападение на Киев, не верит министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил об этом 15 февраля в эфире телеканала ICTV.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

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"Честно, я в такой сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера, с территории Республики Беларусь», — сказал он, добавив, что такой «апокалиптический сценарий», по его мнению, является глупостью.

При этом Резников уточнил, что протяженность границы между Белоруссией и Украиной составляет около 1 тыс. км, из которых порядка 750 км имеют сложный рельеф, включая болота и чащи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины стали одной из тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.