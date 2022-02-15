Киев, , 08:19 — REGNUM Усиленный режим работы вводится с 14 по 19 февраля для национальной полиции Украины, сообщается на странице украинского министерства внутренних дел в Facebook.

Полиция Украины Mvs.gov.ua

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В связи с этим в стране будет увеличено число полицейских патрулей на улицах, развернуты дополнительные ситуационные центры, а также взяты под охрану объекты критической инфраструктуры и органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Госдепартамент США объявил, что американское посольство на Украине временно переезжает из Киева во Львов.

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