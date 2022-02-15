Улан-Удэ, 15 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2729 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 110 937. За сутки выявлено 1185 новых носителей.

«Выздоровели от COVID-19 — 87 304 (+828) человек, дополнительно снято с наблюдения — 2106», — добавили в оперштабе.