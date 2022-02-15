Москва, 15 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. На Московской бирже 14 февраля был очень шумный и бурный День святого Валентина, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

С утра «хозяевами праздника» оказались доллар и евро, а рубль, соответственно, чувствовал себя чужим, но к вечеру руководить праздником стал «россиянин».

Взлетев утром почти до 78 руб., доллар на Московской бирже к вечеру снова ушёл ниже 77 руб., а евро, попытавшись с утра взлететь, к вечеру отступил в область 86,50 руб.

Распространяемые западными СМИ слухи о якобы готовящемся 16 февраля российском «вторжении» в Украину, разумеется, не подтвердились, хотя валютный рынок изрядно напугали.

Но не менее значимым для валютного рынка фактором стали опасения возможного резкого ужесточения монетарной политики в США и, соответственно, будущего резкого подъёма доллара.

Свой негативный «вклад» внесло и падение цен на нефть. 14 февраля вечером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что, по его мнению, шанс на успешные переговоры с НАТО «есть всегда».

Это столкнуло доллар и евро с достигнутых дневных максимумов. Таким образом, «военная премия» в долларе и евро постепенно нивелируется, а рублю в конце месяца начнёт оказывать поддержку налоговый период.

Сегодня, 15 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07:50 по мск, курс доллара упал на 42 копейки, до 76,36 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 86,38 рубля.

Курс доллара к рублю на сегодняшний день ожидается в коридоре 76−77,30 руб., а курс евро — в рамках 86 — 87,40 руб.

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