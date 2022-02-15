Куала-Лумпур, 15 февраля 2022, 08:10 — REGNUM Рейс AirAsia был вынужден совершить аварийную посадку по пути из Куала-Лумпура в Тавау после того, как на борту самолета обнаружили змею, сообщает CNN Indonesia.
Air Asia Group подтвердила инцидент, подчеркнув, что никто не пострадал.
Пилот самолета заявил, что случаи появления змей в салоне редки, но время от времени происходят.
Министр транспорта Малайзии хочет, чтобы управление гражданской авиации страны обеспечило снижение риска повторения подобных инцидентов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией.
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