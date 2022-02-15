Куала-Лумпур, 15 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Рейс AirAsia был вынужден совершить аварийную посадку по пути из Куала-Лумпура в Тавау после того, как на борту самолета обнаружили змею, сообщает CNN Indonesia.

Airbus A320 AirAsia

Air Asia Group подтвердила инцидент, подчеркнув, что никто не пострадал.

Пилот самолета заявил, что случаи появления змей в салоне редки, но время от времени происходят.

Министр транспорта Малайзии хочет, чтобы управление гражданской авиации страны обеспечило снижение риска повторения подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией.