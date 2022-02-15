Красноярск, 15 февраля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. По итогам прошедшей недели в Красноярском крае отмечается снижение уровня заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями и гриппом. А вот о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе «на сегодняшний день говорить преждевременно», сообщил 15 февраля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, за последние сутки в крае выявлено 7122 носителя коронавируса.

«В то же время наметилась тенденция к замедлению скорости распространения вируса, в том числе в городе Красноярске», — подчеркнул Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в регионе было подтверждено 5257 случаев заражения коронавирусом.