Ульяновск, 15 февраля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 14 февраля в регионе официально подтверждено 1550 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 160 случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее, 13 февраля (1710).

Кроме того, ведомство обновило данные о выявленных случая заражения штаммом «Омикрон». На 11 февраля в Ульяновской области зарегистрировано 54 новых случая заболевания, вызванных новым штаммом. Все заболевшие — жители региона, которые не выезжали за пределы области.

«Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Определён круг контактных с заболевшими, все они протестированы на новую коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении управления.

Всего в Ульяновской области сделано 1 819 902 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе вылечились от ковида 130 740 человек, доля выздоровевших составляет 89,3%. Скончались 4148 больных ковидом.