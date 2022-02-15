Токио, , 06:30 — REGNUM Инвестиции в создание летающего такси, которое разрабатываться американской корпорацией Joby Aviation, будут направлены японской авиатранспортной компанией All Nippon Airways (ANA). Об этом 15 февраля сообщается на сайте организации.

Летающий автомобиль Цитата из к/ф «Фантомас разбушевался». Реж Андре Юнебель. 1965. Франция — Италия

Joby Aviation собирается выпускать пятиместное электрическое аэротакси, которое может перемещаться как вертолет или как небольшой самолет и достигать скорости 320 км/ч. ANA планирует разрабатывать навигационные системы для этого вида транспорта, а также оборудование для взлетно-посадочных площадок. Кроме того, в проекте участвует японская компания Toyota Motor, которая займется организацией наземного движения аэротакси.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года на выставке Consumer Electronics Show (CES) в городе Лас-Вегас (США) американская компания Uber и южнокорейский концерн Hyundai представили концепт летающего автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: Hyundai и Uber объединились для разработки аэромобиля