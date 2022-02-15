Гаага, Нидерланды, 15 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) начала слушание дела бывшего лидера повстанческой группировки «Армия сопротивления Господа» Доминика Онгвена. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Доминик Онгвен был осужден в мае 2021 года и приговорен к 25 годам тюремного заключения за многочисленные убийства, совершение изнасилований и принуждение к сексуальному рабству. Адвокаты Онгвена выдвинули 90 оснований для обжалования приговора и около десяти против приговора, сославшись на «юридические, фактические и процессуальные ошибки».

В заявлении МУС говорится, что апелляция, поданная против обвинительного приговора, была «самой большой из когда-либо рассмотренных Апелляционной палатой».

Доминик Онгвен настаивал на своей невиновности, ссылаясь на свое неблагополучное прошлое. Действительно, в детстве он был похищен группой «Армией сопротивления Господа», где подвергался жестокому обращению.

Данная группировка была основана самопровозглашенным пророком Джозефом Кони, который поднял мятеж на севере Уганды против президента страны Йовери Мусевени. В войне между «Армией сопротивления Господа» и властями, продлившейся около двух десятилетий, погибли тысячи людей.

Приговор в отношении Доминика Онгвена, вынесенный в прошлом году, вызвал неоднозначную реакцию в Уганде. Его слушания пройдут в онлайн-режиме с 14 по 18 февраля.