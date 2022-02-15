Тайбэй, , 05:48 — REGNUM Тайвань планирует ослабить свою карантинную политику относительно COVID-19 со следующего месяца, учитывая, что эпидемия стабилизирована и находится под контролем, сообщило 14 февраля агентство по мониторингу заболеваний острова, передает агентство Синьхуа.

Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь (сс) 總統府

Планируется сократить период карантина до 10 дней с нынешних 14 дней до середины марта. Ограничение на въезд для деловых путешественников также будет ослаблено в будущем. Тайвань сообщил 14 февраля о 54 новых случаях заболевания COVID-19, в том числе о четырех, передающихся локальным путем, и 50 импортированных.

Один из новых местных случаев заболевания был зарегистрирован в уезде Мяоли, в то время как три других были зарегистрированы в городе Гаосюн. На сегодняшний день Тайвань сообщил о 19 621 подтвержденном случае заболевания COVID-19, из которых 15 323 были локальными.