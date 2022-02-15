Тайбэй, 15 февраля 2022, 05:48 — REGNUM Тайвань планирует ослабить свою карантинную политику относительно COVID-19 со следующего месяца, учитывая, что эпидемия стабилизирована и находится под контролем, сообщило 14 февраля агентство по мониторингу заболеваний острова, передает агентство Синьхуа.

Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь
Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь
(сс) 總統府

Планируется сократить период карантина до 10 дней с нынешних 14 дней до середины марта. Ограничение на въезд для деловых путешественников также будет ослаблено в будущем. Тайвань сообщил 14 февраля о 54 новых случаях заболевания COVID-19, в том числе о четырех, передающихся локальным путем, и 50 импортированных.

Один из новых местных случаев заболевания был зарегистрирован в уезде Мяоли, в то время как три других были зарегистрированы в городе Гаосюн. На сегодняшний день Тайвань сообщил о 19 621 подтвержденном случае заболевания COVID-19, из которых 15 323 были локальными.