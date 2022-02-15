Пекин, 15 февраля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Китай призвал все соответствующие стороны сохранять рациональность и избегать действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности и повлиять на кризис на Украине, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил на ежедневном пресс-брифинге, что Китай внимательно следит за ситуацией на Украине, а посольство и консульства Китая в стране работают в обычном режиме. Ван сказал, что посольство Китая на Украине выпустило консульское уведомление с просьбой к гражданам Китая внимательно следить за ситуацией на местах и заявило, что оно обеспечит консульскую защиту.

«Все стороны должны стремиться к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса и соответствующих вопросов путем диалога и переговоров», — сказал пресс-секретарь.

Отметив, что позиция Китая по Украине последовательна, ясна и неизменна, Ван заявил, что для решения украинского вопроса необходимо вернуться к отправной точке соглашения «Минск-2», которое одобрено Советом Безопасности ООН.