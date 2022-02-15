Оттава, 15 февраля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. В состав партии летального вооружения, направляемого Канадой для помощи Украине, входит различное стрелковое оружие, включая пулемёты и снайперские винтовки, а также патроны к ним. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба канадского военного ведомства.

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пресс-служба минобороны Канады «Это вооружение включает в себя пулемёты, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что на Украину из-за ситуации вокруг этой страны будут направлены боеприпасы на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн).