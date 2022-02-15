Москва, 15 февраля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. В отношении сына миллиардера Бориса Минца — ранее занимавшего руководящий пост в O1 Properties Дмитрия Минца — введён первый этап в процедуре банкротства — реструктуризация долгов. Соответствующее решение арбитража Москвы ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела 14 февраля 2022 года появилась запись судьи Пешехоновой — «определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов». Детали пока не сообщались, а сам вердикт ещё не доступен для ознакомления.

Ранее судья отказалась привлечь в спор в качестве третьего лица супругу должника, которая настаивала на том, что дело затрагивает её интересы.

Напомним, инициатором банкротства Минца-младшего является «Промсвязьбанк», обратившийся с соответствующим иском в октябре 2021 года. Это вторая попытка запустить банкротное производство в отношении должника. Ранее банк выставлял претензии на 20 млн долларов США, которые фигурировали как долг по кредиту, в котором Минц был поручителем.

К бизнесмену Минцу и его сыновьям также были вопросы у правоохранительных органов — они проходили фигурантами дела о растрате. Речь шла о миллиардах рублей.