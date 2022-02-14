Лима, 15 февраля, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Председатель Совмина Перу Анибал Торрес Васкес обвинил оппозиционеров в парламенте в попытке государственного переворота. Об этом сообщило агентство «Андина».

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«Они не только выступили с теорией о предполагаемом мошенничестве, но теперь также намерены в тайне вынашивать план государственного переворота путем импичмента президента», — заявил он.

Васкес добавил, что попытки госпереворота проводились теми лицами, которые до сих пор не могут принять результатов президентских выборов. В связи с этим они намеренно пытаются ограничить полномочия президента, что может привести к дисбалансу ветвей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Перу обвинил немецкий Фонд Фридриха Науманна во вмешательстве во внутренние дела республики. Также организацию обвинили в попытке смещения президента страны Педро Кастильо.