Тбилиси, 15 февраля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Тбилисская полиция была вынуждена применить силу для того, чтобы освободить здание управы Исани-Самгорского района столицы от протестующих местных жителей, сообщает 14 февраля грузинский телеканал «Формула».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Снос дома

Жители отдалённого района, известного среди тбилисцев как «Африка», провели акцию протеста у здания администрации и потребовали встречи с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. Речь идёт о гражданах, которые получили письма-предупреждения от мэрии, согласно которым их дома должны быть демонтированы. Участники стихийного митинга утверждали, что государство обязано предоставить им соответствующее всем нормам жильё.

11 февраля мэрия Тбилиси объявила, что в так называемой «Африке» было выявлено несколько зданий, которые, по данным мэрии, были построены незаконно и поэтому должны быть снесены. Ранее, утром 28 января, мэрия Тбилиси начала сносить незаконно возведённые дома в поселке Орхеви на окраине столице. На данный момент разрушено более пяти домов.