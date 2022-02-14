Москва, , 22:24 — REGNUM 27-летний российский фланговый защитник Григорий Морозов, выступавший последние десять лет за московское «Динамо», перешел в словенский футбольный клуб «Целе» на правах свободного агента.

Соглашение Морозова с «Целе» рассчитано на два с половиной сезона до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает российского защитника в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Григорий Морозов покинул «Динамо». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В составе «бело-голубых» российский крайний защитник провел 110 матчей в рамках Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. За основную команду «Динамо» футболист дебютировал в 2015 году.

19 февраля «Целе» в матче 22-го тура регулярного сезона чемпионата Словении сыграет с «НК Браво».