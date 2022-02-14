Салерно, Италия, , 21:59 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Салернитана» может пригласить на должность главного тренера экс-наставника туринского «Ювентуса» Андреа Пирло. Об этом 14 февраля сообщило издание Sport Italia.

Футбольный клуб «Ювентус» (сс) RonnyK

Нынешний главный тренер Стефано Колантуоно может быть отправлен в отставку в ближайшее время, так как «Салернитана» после 24-х туров итальянской Серии А 2021/22 занимает последнее двадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в период с 30 июля 2020 года по 28 мая 2021 года. Итальянский специалист был уволен после вылета из Лиги Чемпионов УЕФА от «Порту» по сумме двух встреч.