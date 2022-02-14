Бишкек, 14 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В 2021 году Киргизия экспортировала только 5,6 тонны золота на сумму $308 млн (23 млрд 585 млн рублей), передаёт «24.kg» сегодня, 14 февраля.

Золото

За последний год продажи киргизского золота за рубеж снизились почти в 3,2 раза — в 2020 году республика экспортировала 17,7 тонны золота стоимостью $986,7 млн (75 млрд 557 млн рублей).

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Отмечается, что в 2021 году Киргизия поставила 27,2 кг золота в Италию, 370 кг — в Китай, 33 кг — в Россию и 1 тонну — в Швейцарию.

Также стало известно о том, что экспорт киргизского золота в Великобританию по сравнению с 2020 годом сократился в 4,4 раза — с 17,6 до 4 тонн.

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