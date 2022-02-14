Джонсон заявил, что мир оказался на краю пропасти
Лондон, 14 февраля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. О том, что Москва ещё может отступить и не нападать на Украину, написал 14 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон в Twitter.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Борис Джонсон
«Мы находимся на краю пропасти, но у президента [РФ Владимира] Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский намерен сегодня, 14 февраля, обратиться к согражданам.