Киев, 14 февраля 2022, 20:52 — REGNUM Обращение к нации, транслируемое основными телеканалами Украины, собирается сделать 14 февраля президент страны Владимир Зеленский, передаёт «РБК-Украина».
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Напомним, предыдущее обращение Зеленского к согражданам состоялось 25 января. С тех пор накал западной антироссийской информационной кампании на украинскую тему заметно усилился.
Сегодня, 14 февраля, украинский президент провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем — также на тему мнимой российской агрессии.
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