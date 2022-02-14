Киев, , 20:52 — REGNUM Обращение к нации, транслируемое основными телеканалами Украины, собирается сделать 14 февраля президент страны Владимир Зеленский, передаёт «РБК-Украина».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, предыдущее обращение Зеленского к согражданам состоялось 25 января. С тех пор накал западной антироссийской информационной кампании на украинскую тему заметно усилился.

Сегодня, 14 февраля, украинский президент провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем — также на тему мнимой российской агрессии.

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