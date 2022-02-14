Киев, 14 февраля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Обращение к нации, транслируемое основными телеканалами Украины, собирается сделать 14 февраля президент страны Владимир Зеленский, передаёт «РБК-Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Напомним, предыдущее обращение Зеленского к согражданам состоялось 25 января. С тех пор накал западной антироссийской информационной кампании на украинскую тему заметно усилился.

Сегодня, 14 февраля, украинский президент провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем — также на тему мнимой российской агрессии.