Рига, 14 февраля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей Латвии убеждены, что их мнение для всего остального Евросоюза ничего не значит. Об этом сообщило местное «Радио 42 со ссылкой на свежее исследование социологической службы ЕС Eurobarometer.

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Жителей стран Европейского союза попросили оценить, насколько, по их мнению, политическое руководство ЕС учитывает их точку зрения по тем или иным вопросам. Одними из самых больших скептиков в этом вопросе оказались жители Латвии — 85% считают, что их мнение никакого значения не имеет.

Как отмечает глава латвийского бюро Европарламента в Латвии Марта Рибеле, этот показатель хуже, чем в предшествующие годы, а наиболее высоким он был после выборов в Европарламент в 2019 году — тогда 30% латвийцев считали, что их мнение имеет значение для ЕС.

«В целом отношение жителей к Евросоюзу остается очень хорошим, большинство по-прежнему оценивает пребывание Латвии в составе ЕС положительно. Также нужно брать во внимание изменения, которые происходят на уровне Евросоюза», — прокомментировала новость Рибеле.

Так, например, Роберт Зиле стал вице-президентом Европарламента — эту должность представитель Прибалтики занимает впервые, напомнила Рибеле.

«То, что латвийские политики могут занимать такие высокие посты, доказывает, что у нас есть влияние. Надеюсь, это отразится и на результатах будущих опросов», — считает она.