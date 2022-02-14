София, 14 февраля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Сотрудники десятков музеев и галерей Болгарии объявили о проведении забастовки с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 14 февраля сообщает БНР.

Пионеры в музее

Согласно официальной информации, акция организована Национальной федерацией «Культура» при поддержке крупнейшего болгарского профсоюза «Подкрепа». Как утверждают в оргкомитете мероприятия, в проекте нового государственного бюджета Болгарии предусмотрено минимальное увеличение средств, общей суммы которого не хватит даже на оплату коммунальных услуг в экспозиционных залах и хранилищах.

«Несмотря на то, что в музейной сфере работают высококлассные специалисты, они не могут претендовать на зарплату выше 835 левов (€425) и едва сводят концы с концами», — говорится в открытом письме участников мероприятия в правительство Болгарии.

Предполагается, что в том случае, если официальная София не отреагирует на предварительные требования бастующих, соответствующие манифестации будут проведены в каждом городе страны.