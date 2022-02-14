Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Вашингтон выступает, как и раньше, за территориальную целостность Украины. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, говорится в опубликованном 14 февраля сообщении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен President.gov.ua

Прайс «Госсекретарь отметил, что Соединённые Штаты и партнёры остаются едины в приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины, включая экономическую и финансовую стабильность».

Глава Госдепа также пообещал «быстрый, скоординированный и решительный ответ», если со стороны Москвы в отношении Киева «продолжится военная агрессия».

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