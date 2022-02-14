Москва, 14 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUM направил письмо директору ФСБ России А. В. Бортникову следующего содержания:

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Согласно статьи 67 п. 2.1 Конституции РФ: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Согласно ст. 280.2. УК РФ: «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации»: «Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280.1 настоящего Кодекса, — наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет».

10 февраля 2022 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Elizabeth Mary «Liz» Truss), в ходе которой на вопрос Сергея Лаврова:

«Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

Лиз Трасс категорически ответила:

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами».

Считаем, что такое категорическое публичное непризнание официальным должностным лицом Великобритании суверенитета России над российскими территориями во время официальной встречи на государственном уровне подпадает под квалификацию «иных действий», направленных на нарушение территориальной целостности РФ путём отчуждения части территории РФ, указанных в ст. 280.2. УК РФ, и подлежит уголовному наказанию.

На основании вышеизложенного, просим возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Elizabeth Mary «Liz» Truss) по ст. 280.2. УК РФ»