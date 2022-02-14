Киев, , 19:19 — REGNUM В течение суток уехавшие за рубеж представители бизнеса и депутаты некоторых партий должны вернуться на Украину, сообщил 14 февраля журналистам президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я бы сосредоточился на нашем менеджменте нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди», — сказал Зеленский.

Сказав о «серьёзном вызове», с которым сталкивается сейчас страна, он призвал послать им «справедливый сигнал», добавив следующее:

«Прежде всего, от Верховной рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они всё-таки уже вернулись в страну».

Это заявление украинского президента было сделано по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Переговоры касались широкого круга вопросов, в том числе информкампании по «вторжению» России на Украину — переговорщики высказали официальные позиции своих стран.

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