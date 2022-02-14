Североуральск, Свердловская область, 14 февраля 2022, 19:15 — REGNUM Глава Североуральска Свердловской области Василий Матюшенко досрочно покинул свой пост. 14 февраля местная дума удовлетворила его заявление об увольнении по собственному желанию.
По данным местных СМИ, причиной такого шага стали семейные обстоятельства. Между помощью своим родственникам и муниципальной службой чиновник выбрал первое.
Матюшенко официально стал главой города в октябре 2017 года. А перед этим с 2016-го он являлся исполняющим обязанности градоначальника.