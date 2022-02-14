Североуральск, Свердловская область, 14 февраля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Глава Североуральска Свердловской области Василий Матюшенко досрочно покинул свой пост. 14 февраля местная дума удовлетворила его заявление об увольнении по собственному желанию.

Читатель 2012] Североуральск

По данным местных СМИ, причиной такого шага стали семейные обстоятельства. Между помощью своим родственникам и муниципальной службой чиновник выбрал первое.

Матюшенко официально стал главой города в октябре 2017 года. А перед этим с 2016-го он являлся исполняющим обязанности градоначальника.