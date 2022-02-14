Белград, 14 февраля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 февраля направил сербскому коллеге Александру Вучичу телеграмму с поздравлениями по случаю Дня государственности Сербии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

В телеграмме подчеркивается, что отношения между Сербией и Россией развиваются динамично, в духе стратегического партнерства.

«Установлен содержательный двухсторонний диалог, хороших результатов достигает сотрудничество в различных областях. Я уверен, что дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных российско-сербских связей полностью соответствует интересам наших братских народов и способствует укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте», — цитирует портал президента Сербии слова президента Путина.

Владимир Путин пожелал сербскому коллеге «хорошего здоровья и успехов», а всем гражданам Сербии — «благосостояния и процветания».

Напомним, что День государственности Сербии отмечается 15 февраля, в день Сретения Господня. В 1804 году в этот день было поднято первое восстание против турецкого ига под руководством Карагеоргия (Георгия Петровича), поддержанное Россией.