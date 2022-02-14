Лондон, 14 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Британская рок-группа Killing Joke объявила о выпуске нового мини-альбома под названием Lord Of Chaos. Об этом 14 февраля рассказал портал NME.

NME Killing Joke

Предстоящий релиз станет первым новым материалом лондонского пост-панк коллектива за последние семь лет, после их последнего альбома 2015 года Pylon.

В дополнение к анонсу нового релиза группа, в которую входят Джаз Коулман, Пол Фергюсон и Джорди Уокер, поделилась заглавным треком, который продолжает звучание их последнего полноформатника: тяжелый индастриал.

Дата выхода мини-альбома Lord Of Chaos назначена на 25 марта.