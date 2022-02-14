Киев, , 18:32 — REGNUM Семья украинского президента Владимира Зеленского остаётся в стране, подавая пример настоящего гражданства, сообщил 14 февраля журналистам глава Украины.

Зеленский ЗеПрезидент. youtube.com

Зеленский «Я президент, моя жена — не просто жена, она первая леди. И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи».

Отметив, что такая линия поведения важна для страны, он сказал, что с Украины накануне, 13 февраля, отправились три десятка рейсов. При этом «надёжные» граждане остаются на Украине и заслуживают благодарности.

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Он призвал политиков и бизнесменов, покинувших Украину, вернуться, поскольку настало время «серьёзного вызова». Нужно показать «единство» Украины, поэтому этим людям следует поскорее, в течение суток вернуться домой.

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