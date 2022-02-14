Киев, 14 февраля 2022, 18:12 — REGNUM Вопрос возможности военных поставок Украине в Германии рассматривается, сообщил 14 февраля журналистам германский федеральный канцлер Олаф Шольц. Об этом он сказал по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Отметив, что Берлин «оказывает самую большую финансовую поддержку Украине» и намерен продолжать это делать, Шольц так ответил на вопрос, будет ли германская сторона снабжать Киев оружием:
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