Киев, 14 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Вопрос возможности военных поставок Украине в Германии рассматривается, сообщил 14 февраля журналистам германский федеральный канцлер Олаф Шольц. Об этом он сказал по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

(сс) Steffen Prößdorf Канцлер Германии Олаф Шольц

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Отметив, что Берлин «оказывает самую большую финансовую поддержку Украине» и намерен продолжать это делать, Шольц так ответил на вопрос, будет ли германская сторона снабжать Киев оружием:

«Что касается отдельных возможностей, которые у нас есть, мы изучаем все запросы по-новому, и, когда проверка будет завершена, мы сможем что-то сказать».