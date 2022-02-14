Москва, 14 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Дети по всей России поддержали онлайн-акцию, запущенную активистами Российского движения школьников. За минувшие выходные в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram» опубликовано более 1700 постов с хэштегом #КамилаТыНасВдохновила.

Luu Камила Ваилиева

Первые шаги или сложные фигуры на льду, отжимания, гимнастические упражнения и элементы боевых искусств, «кричалки», рисунки и аквагрим — российские школьники и их педагоги нашли много способов выразить восхищение талантливой фигуристкой и олимпийской рекордсменкой Камилой Валиевой и поддержать ее в период сложных состязаний. Многих ребят 15-летняя спортсменка вдохновила на собственные достижения.

«Камила меня вдохновила на создание концертного шоу», — рассказал Матвей Красношапка из города Шарыпово Красноярского края.

«Два года назад получила травму колена, и врачи запретили мне заниматься фигурным катанием. Но увидев прокат Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине, я решила стать тренером», — сообщила Алена Костенко из Липецка.

«Камила вдохновила меня своей любовью к спорту, своим терпением и трудолюбием. Камила — пример как для меня, так и для других людей. Вести здоровый образ жизни — это круто», — считает Ангелина Купрюшина из Брянска.

«Ты крутая! Вся страна с тобой! Ты вдохновляешь делать на льду невозможное», — написала в своем блоге Елизавета Турченко из Омска.