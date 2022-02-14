Болгария, 14 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Районный суд болгарского города Добрич вынес окончательный приговор капитану турецкого сухогруза VERA SU, севшего на мель в районе населенного пункта Камен-Бряг (северо-восток Болгарии). Об этом 14 февраля сообщает БТВ.

Pixabay.com В суде

Согласно официальной информации, 59-летнему Хайдеру Эргюну назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Помимо прочего, осужденный должен будет заплатить часть понесенных болгарской стороной расходов по спасению аварийного судна.

По сообщениям прокуратуры Добрича, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сам Эргюн полностью признался в халатности, приведшей в аварии и загрязнению болгарской акватории Черного моря.

Напомним, 20 сентября 2021 года корабль VERA SU, перевозивший с Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, был выброшен на камни у берегов заповедника Яйлата в Добричской области. В итоге на ликвидацию последствий инцидента официальная София истратила более семи миллионов левов ($5 млн).