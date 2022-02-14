Тегусигальпа, 14 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. В Национальном конгрессе Гондураса 14 февраля будет рассмотрен вопрос об отмене закона о почасовой занятости. Закон был утвержден в 2014 году по предложению предыдущего правительства страны.

Rusal.ru Тяжелый труд

Как сообщает перуанское новостное агентство Andina, инициаторы отмены закона считают, что его введение не помогло реализовать обещания правительства Хуана Орландо Эрнандеса — рост числа рабочих мест, снижение неполной занятости ‑ и привело к тому, что граждане страны получают заработную плату в размере во много раз меньше установленного законом минимума. С такой позицией выступил депутат от партии «Свобода и возрождение» Хуан Бараона.

Обсуждение инициативы об отмене закона с представителями профсоюзов начнется 16 февраля.

Глава Гондурасского совета частного предпринимательства Хуан Карлос Сикаффи ранее предупредил, что отмена закона вынудит иностранных инвесторов покинуть страну ради других территорий, где действует почасовая оплата труда.