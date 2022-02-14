Красногорск, , 17:11 — REGNUM Шанс у России достичь консенсуса с Западом по вопросу нерасширения НАТО всё-таки существует. Об этом 14 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече президента России Владимира Путина с ним.

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«Сергей Викторович, как по вашему мнению, есть ли всё-таки шанс договориться с нашими партнёрами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность? Или это попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?» — спросил Путин.

«Мы предупреждаем о недопустимого бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Но всё же, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда», — ответил Лавров.