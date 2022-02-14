Липецк, 14 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Липецке по состоянию на 14 февраля пять школ ушли на дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

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Удалённо занимаются учащиеся школ № 16, 20, 29, 30 и 60. Также закрыто 110 отдельных классов в 18 школах. Ещё три школы находятся на плановых каникулах. На дистант переводят коллективы, где число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Всего в Липецке болеют 6 тыс. 387 школьников — 10,7% от общего числа. На больничном находятся также 10% педагогов — 302 человека.