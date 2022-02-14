Грозный, , 16:51 — REGNUM Украинскому руководству следует как можно скорее начать выполнять свои обязательства, написал 14 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

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Призвав украинского президента Владимира Зеленского начать выправлять свою политику с выполнения Минских соглашений, глава региона отметил, что это станет первым важнейшим шагом в деле урегулирования нарастающего противостояния «не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова».

Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!» Кадыров «В связи с этим Вы как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать всё от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира. Президент [РФ]и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!»

Также глава Чечни обратился к украинцам, отметив, что любит Украину и украинский народ. Он заявил, что не верит, будто украинцы «считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией».

Он выразил надежду на то, что украинский народ сам, без чьей-либо помощи восстановит историческую справедливость и братские отношения с Россией. При этом он назвал украинцев духовно-историческими наследниками «великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя».

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