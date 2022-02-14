Красногорск, , 16:49 — REGNUM Никто из глав МИД западных стран не отреагировал на послание России по нерасширению НАТО. Об этом 14 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече президента России Владимира Путина с ним и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Никто из моих коллег-министров не ответил на моё прямое послание. Получили мы две маленьких бумажки: одну от чиновника Столтенберга и другую от чиновника Бореля, в которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечьте деэскалацию вокруг Украины», — заявил Путин.

«Я считаю, что это как раз пренебрежение той нормой, которая была согласована, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике», — указал он.