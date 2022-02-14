Архангельск, 14 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 2470 носителей коронавируса, 107 из них госпитализировали, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 1191 архангелогородец, 607 северодвинцев, 184 жителя Котласа. Случаи заражения инфекцией выявлены также в Новодвинске, Коношском, Приморском и других районах области.

«За последние сутки зафиксировано значительное снижение заболевших COVID-19, что не может не радовать. Тем не менее, нагрузка на медиков амбулаторного звена в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске сейчас самая высокая по региону, потому что здесь сконцентрировано наибольшее число пациентов. При этом в агломерации пока сохраняется и наибольшее количество пациентов, требующих стационарного наблюдения: для их лечения развернуто достаточное количество коек, вся необходимая помощь заболевшим оказывается», — отметил глава регионального министерства здравоохранения Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 180 456 случаев COVID-19.