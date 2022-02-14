Курган, 14 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 14 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 47 человек, выписались по выздоровлению 826. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлен 1301 заражённый коронавирусом курганец, на 109 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 14 февраля выявлено 68 768 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 144 человек, скончались 1089 пациентов (на шесть человек больше, чем днём ранее).