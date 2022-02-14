Румыния, 14 февраля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Работники одного из крупнейших оборонных предприятий Румынии — UM Cugir в городе Куджир (уезд Альба, Трансильвания) вышли на массовую акцию протеста, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом 14 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Станислав Ленц.Забастовка рабочих 1910

По словам очевидцев, рабочие и примкнувшие к ним инженеры прекратили работу после получения жалования, сумма которого показалась им минимальной. В настоящее время более трехсот человек собрались на площади перед заводоуправлением. Они скандируют лозунги «Хотим справедливости!», «Требуем денег!» и «Мы не сдадимся!».

Охрана предприятия и прибывшие на место несанкционированной акции полицейские не предпринимают мер по разгону демонстрации.

Куджирский механический завод UM Cugir производит стрелковое оружие для нужд румынской армии, а также боеприпасы для вооруженных сил ряда стран-членов НАТО. В последнее время из-за конкуренции со стороны производителей в США предприятие переживает экономический спад.