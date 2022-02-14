Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. После завершения действия запретов на очное обучение учащихся средних и старших классов школ в Санкт-Петербурге на дистанционной форме образования остаются всего 75 классов в 40 школах города, сообщили 14 февраля в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

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Напомним, с 14 февраля все учащиеся с 7 по 11 класс, а также колледжей, вернулись в стены учебных заведений после двух недель «удаленки». Детям снова доступны для посещения розничные непродовольственные магазины, торговые центры, фуд-корты и другой общепит. Учащиеся с 14 февраля смогут посещать спортивные секции и мероприятия, заниматься в творческих кружках и секциях, ходить в студии.

Как уточнили в городском комитете по образованию, по данным на 14 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 34 группы в 23 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 75 классов в 40 школах.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 5659», — подытожили в комитете.