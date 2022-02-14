Вологда, 14 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Вологодские власти на фоне улучшения эпидситуации приняли решение возобновить работу учреждений дополнительного образования с 16 февраля.

Светлана Бондаренко. Дополнительный урок. 1972

«Мы возобновляем дополнительное образование по всем направлениям в очном формате с 16 февраля, исходя из динамики заболеваемости ОРВИ и ковидом. Также 15 февраля заканчивается инкубационный период у детей, которые вышли с карантина по ковиду 8 февраля в организованные коллективы в детских садах, школах, и взрывного роста заболеваемости не произошло», — рассказал вице-губернатор Антон Кольцов на оперативном совещании областного правительства.

Напомним, очные занятия в сфере дополнительного образования были приостановлены с 31 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области заболеваемость ковидом среди детей сократилась с 25% до 18%.