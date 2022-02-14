Москва, 14 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,12%, до 77,07 рубля. Евро теряет 0,44%, отступая до 87,15 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Klemenchukov Деньги

«11 февраля вечером российская валюта испытала одно из сильнейших внутридневных падений. На повестке дня вновь оказались геополитические риски.

Президент США Джо Байден заявил, что по данным американской разведки Россия нападет на Украину до окончания Олимпиады в Пекине.

Позднее были озвучены более конкретные даты — 15 и 16 февраля. Разумеется, мнение самой России, как и мнение президента Украины, продолжающего вещать о том, что у него нет такой информации, никого не интересовало.

Тем временем дипломаты уже не только стран НАТО, но и ряда третьих стран массово покидают Украину, также стало известно об уходе с линии соприкосновения на Донбассе американских сотрудников миссии ОБСЕ, эвакуации военных советников США, Канады и Великобритания.

Столь назойливые сигналы уже не мог игнорировать и реальный бизнес появились сообщения о массовом исходе из страны олигархов и топ-менеджеров западных компаний.

Одновременно появилась информация о том, что голландская KLM приостанавливает полеты на Украину, а страховые компании отзывают страховки для самолетов, находящихся в воздушном пространстве и в аэропортах страны.

На фоне столь убедительных сигналов премия за риск в российских облигациях вновь взлетела, а рубль существенно просел. Но уже сегодня с утра российская валюта предпринимает интенсивные попытки отскока.

Поддержку рублю оказывают новые рекорды на сырьевых рынках и сохранение паузы ЦБ РФ в покупках валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, рынок все больше склоняется к тому, что ЦБ повысит учетную ставку еще и на мартовском заседании.

Полноценное восстановление курса рубля, вероятно, начнется после окончания олимпиады в Пекине, когда всем станет очевидна необоснованность американских обвинений в адрес России», — пояснил эксперт.

Читайте также: В укрепление рубля вмешалась геополитика