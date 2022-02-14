Прага, 14 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. МВД и Управление по национальной безопасности Чехии начали проверку по факту уничтожения секретного отчёта о взрывах на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает 14 февраля Чешское телевидение.

Policie.cz На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года

Отчёт был подготовлен чешской контрразведкой, а уничтожила его администрация президента вместе с другими документами, подлежащими утилизации. Как сообщало ИА REGNUM, это выяснилось после того, как отчёт запросила полиция.

«Полиция обязана проверить, при каких обстоятельствах могло произойти уничтожение секретного отчета», — заявила спикер нижней палаты чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова.

Ранее Пекарова-Адамова и комитет по вопросам безопасности нижней палаты потребовали расследовать то, как в Пражском граде обращаются с секретными документами. По её словам, могли быть нарушены законы Чехии, так как у главы администрации президента Вратислава Минаржа нет доступа к секретной документации.

Представители президентской администрации заверяют, что отчёт не могли прочитать лица без допуска.

Напомним, чешские власти весной 2021 года стали утверждать, что к взрывам на двух военных складах в Врбетице якобы причастна Россия. После этого отношения Москвы и Праги обострились.

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