Вологда, 14 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Вологодская область выходит на плато по суточному приросту заболевших COVID-19. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил заместитель губернатора Антон Кольцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/a.brechalov Ковид-бригада скорой помощи

«В Вологодской области ежедневный прирост заболевших ковидом не носит взрывной характер и регион выходит на плато», — заявил он.

По словам чиновника, в стационарах медучреждений находятся 1402 ковид-пациента, коечный фонд заполнен на 83%.

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