Нижний Новгород, , 15:31 — REGNUM Нижний Новгород не планируют включать в туристический маршрут «Золотого кольца» России. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

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Стало известно о том, что тема возможности вхождения столицы Приволжья в состав «Золотого кольца» обсуждалась ещё в декабре 2021 года на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Тогда представители руководства Ростуризма заявили о том, что не намерены расширять маршрут «Золотого кольца» — в него, как и прежде, будут входить только Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново и Суздаль.

Однако, Нижний Новгород всё ещё претендует на звание столицей макрорегиона «Большая Волга». Этот кластер может поспособствовать развитию туризма в Нижегородской области.